¡Esposado y deseando un Feliz Año Nuevo! Revelan primeros videos de Maduro en New York

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales y medios internacionales comenzaron a circular nuevas imágenes del momento en que el presidente venezolano Nicolás Maduro pisa territorio estadounidense, tras ser detenido en una operación militar y trasladado desde Cuba hacia Nueva York.

Mientras que en los primeros videos solo se le veía de espaldas y con el rostro cubierto, los nuevos materiales muestran al mandatario vistiendo una sudadera azul con gorro, caminando lentamente bajo una escolta de más de 20 agentes de seguridad de Estados Unidos.

En uno de los clips que captan a Maduro al ingresar a un edificio federal, aparentemente en Manhattan, se le escucha decir:

“Good night, happy new year” (“Buenas noches, feliz año nuevo”), en tono tranquilo, mientras es escoltado por elementos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), parte del Departamento de Justicia.