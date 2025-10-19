Espectacular robo en París: saquean la Galería de Apolo del Louvre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Museo del Louvre, en París, fue cerrado este domingo tras un espectacular robo que dejó al descubierto una de las operaciones delictivas más osadas de los últimos años en el recinto cultural más visitado del mundo. Un grupo de cuatro personas encapuchadas sustrajo nueve piezas históricas de la Galería de Apolo, entre ellas joyas pertenecientes a Napoleón Bonaparte y la emperatriz Eugenia de Montijo.
De acuerdo con autoridades francesas, el robo ocurrió poco después de la apertura del museo. Los delincuentes ingresaron por una zona en obras en el costado del Sena, utilizando una plataforma elevadora para llegar a un balcón del primer piso. Una vez dentro, rompieron ventanas y vitrinas para apoderarse de las piezas, en una operación que duró aproximadamente siete minutos. Luego huyeron en motocicletas.
Entre las joyas sustraídas se encontraban tiaras, broches y la corona de Eugenia, elaborada con 1,354 diamantes y 56 esmeraldas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó el hecho como “un gran robo” y aseguró que las piezas tienen un valor “incalculable” por su relevancia histórica y patrimonial. Horas más tarde, una de las joyas —la corona de la emperatriz— fue encontrada dañada cerca del museo.
La ministra de Cultura, Rachida Dati, anunció el cierre del museo durante toda la jornada para facilitar las investigaciones y la búsqueda de pistas. El robo ha generado conmoción internacional, ya que el Louvre recibió 8.9 millones de visitantes en 2024. La Galería de Apolo, donde ocurrió el asalto, alberga algunas de las Joyas de la Corona francesa y recibe hasta 30 mil personas al día.
BCT