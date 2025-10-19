Espectacular robo en París: saquean la Galería de Apolo del Louvre

De acuerdo con autoridades francesas, el robo ocurrió poco después de la apertura del museo. Los delincuentes ingresaron por una zona en obras en el costado del Sena, utilizando una plataforma elevadora para llegar a un balcón del primer piso. Una vez dentro, rompieron ventanas y vitrinas para apoderarse de las piezas, en una operación que duró aproximadamente siete minutos. Luego huyeron en motocicletas.

Entre las joyas sustraídas se encontraban tiaras, broches y la corona de Eugenia, elaborada con 1,354 diamantes y 56 esmeraldas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó el hecho como “un gran robo” y aseguró que las piezas tienen un valor “incalculable” por su relevancia histórica y patrimonial. Horas más tarde, una de las joyas —la corona de la emperatriz— fue encontrada dañada cerca del museo.