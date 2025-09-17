España condiciona su permanencia en Eurovisión a la exclusión de Israel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo de Administración de RTVE determinó el martes que España se retirará del Festival de Eurovisión si Israel participa en la próxima edición del certamen musical.
La propuesta fue presentada por el presidente de RTVE, José Pablo López, y aprobada por mayoría absoluta: 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención.
Con esta resolución, España se convierte en el primer país del Big Five —integrado por Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España— en anunciar oficialmente su salida en caso de que Israel continúe en la competencia.
La decisión se alinea con la postura de otros países europeos como Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos, que ya habían manifestado su intención de no participar si no se excluye a Israel del concurso.
Cabe recordar que en julio pasado, durante la 94ª Asamblea General de la UER, RTVE solicitó abrir un debate profundo sobre la presencia de Israel en Eurovisión, iniciativa a la que se sumaron varias delegaciones.
Pese a este escenario, RTVE aclaró que la medida no afectará al Benidorm Fest, festival español que funge como preselección para Eurovisión, el cual seguirá adelante con su quinta edición en 2026 como un evento musical consolidado e independiente.
