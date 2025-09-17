España condiciona su permanencia en Eurovisión a la exclusión de Israel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo de Administración de RTVE determinó el martes que España se retirará del Festival de Eurovisión si Israel participa en la próxima edición del certamen musical.

La propuesta fue presentada por el presidente de RTVE, José Pablo López, y aprobada por mayoría absoluta: 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

Con esta resolución, España se convierte en el primer país del Big Five —integrado por Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España— en anunciar oficialmente su salida en caso de que Israel continúe en la competencia.

La decisión se alinea con la postura de otros países europeos como Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos, que ya habían manifestado su intención de no participar si no se excluye a Israel del concurso.