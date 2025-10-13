Entran 190 mil toneladas de ayuda a Gaza: ONU

Por primera vez desde marzo, se permitió también el ingreso de gas para cocinar, además de carne congelada, fruta fresca, tiendas de campaña, harina y medicamentos, destinados a apoyar a miles de familias desplazadas por el conflicto.

La mejora en las condiciones de acceso ha sido clave para estas entregas, señalaron las autoridades.

Entre el viernes y el domingo recientes, se registraron más de 310 mil movimientos de personas dentro de Gaza, principalmente del sur hacia el norte.

El plan de ayuda para los primeros 60 días del alto al fuego contempla ampliar las operaciones humanitarias para atender prácticamente a toda la población gazatí.

La ONU indicó que se busca garantizar servicios esenciales de salud, educación, agua y refugio ante las difíciles condiciones del territorio.

El coordinador de la ONU para Ayuda de Emergencia, Tom Fletcher, detalló que se brindará asistencia alimentaria para 2.1 millones de personas, apoyo directo a 200 mil familias, además de programas de nutrición enfocados en niños, adolescentes y mujeres embarazadas o lactantes.

También se contempla la rehabilitación de centros de salud, la reparación de redes de agua y saneamiento para 1.4 millones de habitantes, la entrega de materiales de vivienda ante la temporada invernal, y la reapertura de espacios educativos temporales para al menos 700 mil niños.

