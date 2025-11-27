🔴EN VIVO: Desfile de Macy’s 2025 da inicio a la Navidad en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 27 de noviembre, Nueva York volvió a vestirse de fiesta con la edición 2025 del tradicional Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias, evento que se ha consolidado como el arranque simbólico de la temporada navideña en Estados Unidos.

Desde temprana hora, miles de familias se colocaron a lo largo del recorrido que va de la 77th Street, junto a Central Park West, hasta Herald Square, justo frente a la tienda principal de Macy’s. A la par, millones más siguieron la transmisión por televisión y plataformas digitales.

La edición de este año destacó por su despliegue visual: enormes globos de personajes como Pikachu, Mario Bros, Goku, Dora la Exploradora y Paw Patrol dominaron el cielo neoyorquino, acompañados por más de 24 carrozas temáticas, músicos, artistas callejeros y bailarines que convirtieron las calles de Manhattan en un espectáculo viviente.

La apertura oficial corrió a cargo de la actriz y cantante Cynthia Erivo, y entre los artistas invitados estuvieron Ciara, Lil Jon, Busta Rhymes, Gavin DeGraw, Lainey Wilson, Conan Gray y el elenco de “KPop Demon Hunters”, quienes ofrecieron presentaciones a lo largo del trayecto.

Como cada año, el momento más esperado fue la aparición de Santa Claus, que marcó el cierre del desfile y dio por iniciada la temporada navideña con un mensaje de unión y celebración.