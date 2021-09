Embarazada intenta saltar del segundo piso para escapar de golpiza de su esposo

Por su parte la mujer contó a la cadena G1 que su esposo, desde hace dos años, la golpeaba repetidamente y presuntamente la habría amenazado a ella y a su hijo de cuatro años desde una relación anterior.

Durante la pelea, en un momento de desesperación, la mujer intentó tirarse por la ventana.

"Estaba celoso y muy posesivo. No me dejaba salir a la calle, solo por trabajo. Incluso perdí mi empleo", dijo la mujer. "Cuando me atacó, tenía cicatrices y no podía ir a trabajar. Inventé excusas porque me quedé en casa", añadió.

La superintendente de policía Fernanda Fernández atribuyó a los vecinos el mérito de salvar la vida de María José.