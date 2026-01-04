Elon Musk ‘activa’ Venezuela: así funcionará el internet gratuito de Starlink

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa Starlink, propiedad del empresario Elon Musk, anunció la habilitación de su servicio de internet satelital de manera gratuita en Venezuela, una medida que estará vigente hasta el próximo 3 de febrero.

A través de un breve comunicado en su cuenta oficial en X (antes Twitter), Starlink informó que el objetivo es “asegurar la conectividad continua” de los ciudadanos venezolanos, sin ofrecer mayores detalles sobre los requisitos técnicos ni el procedimiento para acceder al servicio durante el periodo de gratuidad.