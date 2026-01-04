Elon Musk ‘activa’ Venezuela: así funcionará el internet gratuito de Starlink

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa Starlink, propiedad del empresario Elon Musk, anunció la habilitación de su servicio de internet satelital de manera gratuita en Venezuela, una medida que estará vigente hasta el próximo 3 de febrero.
A través de un breve comunicado en su cuenta oficial en X (antes Twitter), Starlink informó que el objetivo es “asegurar la conectividad continua” de los ciudadanos venezolanos, sin ofrecer mayores detalles sobre los requisitos técnicos ni el procedimiento para acceder al servicio durante el periodo de gratuidad.
El anuncio ocurre en un contexto de alta tensión política y militar en el país sudamericano, luego de que autoridades venezolanas denunciaran una “agresión criminal” por parte de Estados Unidos, en medio de operativos armados que derivaron en la presunta captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según versiones difundidas por medios internacionales.
No es la primera vez que Starlink se activa en contextos de emergencia. Su sistema, basado en una red de satélites de órbita baja, ha sido utilizado previamente en zonas afectadas por conflictos o catástrofes, como en Ucrania, donde jugó un papel estratégico en las comunicaciones militares y civiles.
En el caso de Venezuela, el servicio llega en medio de reportes sobre apagones eléctricos y cortes de telecomunicaciones en diversas regiones del país, lo que ha dificultado el acceso a información en tiempo real y la comunicación entre ciudadanos.
BCT