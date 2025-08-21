El Salvador pone orden: alumnos deben saludar y traer cabello adecuado o no los dejan entrar a escuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el pasado 20 de agosto entró en vigor en El Salvador un nuevo reglamento escolar que establece controles diarios a los alumnos antes de ingresar a clases, con el fin de fortalecer la disciplina estudiantil.

De acuerdo con la normativa, impulsada por la ministra de Educación Karla Trigueros, únicamente podrán acceder a las aulas los estudiantes que porten uniforme limpio, luzcan un corte de cabello adecuado y realicen el saludo obligatorio al entrar a la escuela o colegio.

Los docentes y directivos son los encargados de verificar estos lineamientos en cada plantel.

Aquellos jóvenes que no cumplan con los requisitos son separados del resto y enfrentan medidas correctivas.