El Salvador pone orden: alumnos deben saludar y traer cabello adecuado o no los dejan entrar a escuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el pasado 20 de agosto entró en vigor en El Salvador un nuevo reglamento escolar que establece controles diarios a los alumnos antes de ingresar a clases, con el fin de fortalecer la disciplina estudiantil.
De acuerdo con la normativa, impulsada por la ministra de Educación Karla Trigueros, únicamente podrán acceder a las aulas los estudiantes que porten uniforme limpio, luzcan un corte de cabello adecuado y realicen el saludo obligatorio al entrar a la escuela o colegio.
Los docentes y directivos son los encargados de verificar estos lineamientos en cada plantel.
Aquellos jóvenes que no cumplan con los requisitos son separados del resto y enfrentan medidas correctivas.
Un ejemplo se observó en el Instituto Nacional Técnico Industrial de San Salvador, donde alumnos con faltas leves recibieron cinco horas de servicio comunitario como sanción.
La ministra Trigueros explicó que la medida busca fomentar valores de respeto y responsabilidad, al mismo tiempo que se mejora el ambiente educativo en todo el país.
El reglamento forma parte de una estrategia nacional de disciplina en escuelas públicas, implementada días después de que la funcionaria asumiera el cargo el pasado 14 de agosto.
RYE-