El pasado une naciones: Japón distingue a investigador mexicano con la Orden del Sol Naciente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Japón otorgó la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Collar de Listón al historiador Sergio Hernández Galindo, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por su destacada labor en el fortalecimiento de los lazos culturales y académicos entre ambos países.

El reconocimiento, anunciado por la Embajada del Japón en México, es una de las distinciones más antiguas y significativas que otorga el Estado japonés a personalidades extranjeras que contribuyen al entendimiento mutuo con la nación asiática.

Hernández Galindo ha dedicado más de tres décadas al estudio de las relaciones entre México y Japón, especialmente en temas como migración japonesa, diplomacia cultural y memoria histórica. Su trabajo ha dado visibilidad a las comunidades japonesas y nikkei en América Latina, así como al impacto de los conflictos globales del siglo XX en contextos locales.