El pasado une naciones: Japón distingue a investigador mexicano con la Orden del Sol Naciente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Japón otorgó la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Collar de Listón al historiador Sergio Hernández Galindo, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por su destacada labor en el fortalecimiento de los lazos culturales y académicos entre ambos países.
El reconocimiento, anunciado por la Embajada del Japón en México, es una de las distinciones más antiguas y significativas que otorga el Estado japonés a personalidades extranjeras que contribuyen al entendimiento mutuo con la nación asiática.
Hernández Galindo ha dedicado más de tres décadas al estudio de las relaciones entre México y Japón, especialmente en temas como migración japonesa, diplomacia cultural y memoria histórica. Su trabajo ha dado visibilidad a las comunidades japonesas y nikkei en América Latina, así como al impacto de los conflictos globales del siglo XX en contextos locales.
Entre sus publicaciones más reconocidas se encuentran:
La guerra contra los japoneses en México (2011), un análisis sobre las políticas aplicadas durante la Segunda Guerra Mundial.
Hibakusha. Testimonio de Yasuaki Yamashita (2021), que recoge la experiencia de un sobreviviente del bombardeo atómico en Hiroshima.
“Este reconocimiento refleja la alta consideración que Japón tiene hacia la labor que realizamos en el INAH y, en particular, en la DEH, en favor del estudio y la preservación de la memoria compartida”, expresó el historiador.
La titular de la Dirección de Estudios Históricos, Delia Salazar Anaya, señaló que el trabajo de Hernández Galindo ha sido clave para abrir caminos en un campo que une historia social, antropología y diplomacia cultural.
Hernández Galindo ha colaborado con múltiples instituciones internacionales en seminarios, publicaciones y proyectos conjuntos. Sus aportaciones han sido reconocidas por su rigor histórico y por construir puentes entre archivo, memoria y experiencia comunitaria.
“Agradezco profundamente a las comunidades japonesas asentadas en México, cuyas historias y aportaciones forman parte esencial del tejido multicultural de nuestro país”, declaró el académico. “Este galardón es también un homenaje a ellas y al diálogo respetuoso entre nuestras naciones”.
BCT