El Papa León XIV recibe un peluche del Dr. Simi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, entregó al Papa León XIV un peluche del icónico Dr. Simi, símbolo de cercanía, salud y solidaridad popular en México.

Durante una reunión celebrada en la Santa Sede, González Herrera compartió un momento memorable con el pontífice, al que obsequió el entrañable personaje que se ha convertido en ícono nacional, desde conciertos hasta hospitales.

El CEO señaló que el peluche representa mucho más que una simple figura: “Le entregué unos Dr. Simi, símbolos del cariño de millones de personas que creen en un mundo más justo, más solidario y más humano”.