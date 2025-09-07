El Papa León XIV declara santo a Carlo Acutis, apóstol digital de la Eucaristía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 7 de septiembre, en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el Papa León XIV presidió la ceremonia de canonización de Carlo Acutis, proclamado como el primer santo de la generación milenial.

Carlo, nacido en Londres el 3 de mayo de 1991 y fallecido en Italia, en 2006 a los 15 años a causa de una leucemia fulminante, fue reconocido por su profunda devoción a la Eucaristía y por utilizar la tecnología al servicio de la fe. Conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”, creó páginas web para promover la adoración eucarística y recopiló una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos en el mundo.

Durante la misa, transmitida por Vatican News y cadenas internacionales, el Papa León XIV subrayó que la santidad de Carlo “no proviene de gestos extraordinarios, sino de su capacidad de vivir lo ordinario con un amor profundo a Cristo”.