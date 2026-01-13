El objetivo de Trump contra Irán: “Ganar” con arsenal, sanciones y presión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el “objetivo final” de su gestión respecto a Irán es “ganar”, una definición que vinculó directamente con la agresiva doctrina de política exterior de su administración.

Trump detalló que ganar, para él, no es solo un concepto abstracto, sino el resultado de acciones concretas: desde la reciente ofensiva contra Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, hasta operaciones militares que eliminaron al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, y el asesinato en 2020 del general iraní Qassem Soleimani.

Ante la creciente ola de protestas y represión en Irán, el mandatario estadounidense amenazó con “medidas muy enérgicas” si las autoridades de Teherán comienzan a ejecutar manifestantes detenidos. Trump señaló que no permitirá que la violencia contra ciudadanos, incluyendo posibles ahorcamientos, prosiga sin una respuesta firme desde Washington.

Trump insistió en que existe “mucha ayuda en camino” para los ciudadanos iraníes, incluida asistencia económica, aunque no ofreció detalles concretos. Además, canceló reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la represión y condicionó cualquier diálogo a cambios sustanciales en el comportamiento del régimen.

La respuesta desde Teherán fue tajante: líderes iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel de intentar instrumentalizar las protestas como parte de una “guerra blanda” y advirtieron que no tolerarán interferencias externas en sus asuntos internos.