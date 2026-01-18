El Nobel no se comparte ni se revoca: Fundación Nobel aclara reglas del premio de la paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Sabías que un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido, aunque su medalla termine en otras manos? La Fundación Nobel recordó que el verdadero galardón es el reconocimiento histórico, no el objeto físico, y que permanece siempre ligado al nombre del ganador.

Una vez que el Comité correspondiente (como el Noruego para el caso de la Paz) toma su decisión, esta es definitiva y sin posibilidad de anulación o reparto. Así lo establece la normativa de la Fundación Nobel, que no permite que un premio se transmita simbólicamente ni mucho menos legalmente a otra persona, institución o país.