El Louvre restaurará la corona de la emperatriz Eugenia tras el robo

París, Francia (MiMorelia.com).- El Museo del Louvre informó que la corona de la emperatriz Eugenia, dañada durante el robo de joyas ocurrido el 19 de octubre de 2025, conserva casi todos sus elementos originales, lo que permitirá una restauración completa sin necesidad de reconstruir piezas.

De acuerdo con un comunicado oficial, la pieza sufrió un aplastamiento y deformaciones al ser extraída de su vitrina con una herramienta eléctrica y posteriormente impactada durante la huida de los ladrones. Esto provocó el desprendimiento de algunos elementos decorativos, aunque la estructura general se mantiene íntegra.

El museo detalló que la corona conserva las 56 esmeraldas originales y que, de sus 1,354 diamantes, solo se perdieron alrededor de diez, todos de pequeño tamaño. Además, únicamente falta una de las ocho águilas de oro que forman parte de la ornamentación original.