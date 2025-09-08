El juez y el manifestante: así es la nueva obra de Banksy en Reino Unido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El artista urbano Banksy volvió a sorprender a Londres con un mural en el que representa a un juez golpeando a un manifestante tirado en el suelo, justo en el edificio del Tribunal de Justicia del Reino Unido.
La obra muestra al magistrado vestido con toga y peluca mientras golpea con un mazo a un manifestante que sostiene una pancarta manchada de rojo, simulando sangre. La pieza fue subida a la cuenta de Instagram de Banksy y difundida en redes sociales, antes de que fuera cubierta por paneles negros y vallas de seguridad.
El mural apareció en medio de la polémica por la escalada de detenciones en Londres, tras la ilegalización del grupo Acción Palestina por parte del gobierno británico. En días recientes, más de 900 personas fueron arrestadas en manifestaciones de apoyo al movimiento, lo que ha generado críticas sobre la represión a la protesta social en el país.
Aunque Banksy no ha hecho comentarios directos ni en su sitio web ni en sus redes, la obra es interpretada como un mensaje de denuncia sobre la tensión entre justicia, protesta y derechos civiles en Reino Unido.
BCT