El juez y el manifestante: así es la nueva obra de Banksy en Reino Unido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El artista urbano Banksy volvió a sorprender a Londres con un mural en el que representa a un juez golpeando a un manifestante tirado en el suelo, justo en el edificio del Tribunal de Justicia del Reino Unido.

La obra muestra al magistrado vestido con toga y peluca mientras golpea con un mazo a un manifestante que sostiene una pancarta manchada de rojo, simulando sangre. La pieza fue subida a la cuenta de Instagram de Banksy y difundida en redes sociales, antes de que fuera cubierta por paneles negros y vallas de seguridad.