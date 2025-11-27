El fuego que rompió a Hong Kong; 83 muertos y cientos de heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que ya se considera el incendio más mortal en más de seis décadas en Hong Kong, un complejo residencial en el distrito de Tai Po fue consumido por un feroz fuego este miércoles, dejando al menos 83 muertos, más de 70 heridos y 279 personas desaparecidas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 3 de la tarde (hora local), cuando siete de las ocho torres de 31 pisos del complejo fueron envueltas en llamas en cuestión de minutos. Aunque los edificios datan de 1983, actualmente se encontraban en proceso de renovación, lo cual podría haber sido un factor crucial en la propagación.

Los andamios de bambú, mallas verdes, láminas de plástico y poliestireno utilizados para las obras parecen haber funcionado como combustible para el fuego. Una investigación preliminar ya apunta a una propagación “inusualmente rápida”.

Por estos hechos, tres personas han sido detenidas: dos directivos de una empresa constructora y un consultor en ingeniería, todos por sospecha de homicidio involuntario. La acusación gira en torno a una posible negligencia en las condiciones de seguridad durante las renovaciones.

A lo largo de las horas más críticas, más de 800 bomberos y 400 policías trabajaron incansablemente, apoyados por 120 vehículos y 57 ambulancias. Sin embargo, las condiciones eran adversas: las alarmas contra incendios aparentemente no funcionaron y las mangueras no alcanzaban los pisos superiores.

Una historia que ha conmovido profundamente a los habitantes de Hong Kong es la del bombero Ho Wai-ho, de 37 años, quien murió durante las labores de rescate. Ho fue hallado con quemaduras graves tras perder comunicación con su equipo. “Por favor, recuerden el rostro del héroe”, escribió uno de sus compañeros junto a una imagen suya que se ha hecho viral.

Las autoridades siguen sin dar un informe definitivo sobre el origen del incendio. La sociedad civil clama justicia y exige respuestas ante una tragedia que pudo haberse evitado.

¿Quién debe rendir cuentas cuando la infraestructura urbana se convierte en una trampa mortal?