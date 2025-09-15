El Empire State Building se ilumina con los colores de México por su Independencia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El icónico Empire State Building de Nueva York brilló la noche del 15 de septiembre con los colores rojo, blanco y verde en honor a la Independencia de México. El rascacielos se sumó a las celebraciones de la comunidad mexicana en Estados Unidos, vistiendo su fachada con un espectáculo de luces que pudo apreciarse desde distintos puntos de la ciudad.
La iluminación especial no solo busca conmemorar la fecha histórica, sino también rendir homenaje a la comunidad mexicana que reside en Nueva York y en el país.
Los interesados pueden disfrutar de la transmisión en vivo del espectáculo a través del sitio oficial esb.nyc/ecx.
El Empire State Building, uno de los rascacielos más emblemáticos del mundo, utiliza sus luces como una plataforma para celebrar momentos históricos, culturales y sociales. En esta ocasión, el verde, blanco y rojo no solo iluminaron el cielo neoyorquino, sino que también recordaron la fuerza y orgullo de la identidad mexicana en el extranjero.
BCT