El boxeador Anthony Joshua, involucrado en choque fatal tras vencer a Jake Paul

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El boxeador británico Anthony Joshua resultó herido de forma leve en un accidente vehicular en Nigeria que dejó como saldo dos personas muertas. El hecho ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan mientras realizaba una visita familiar en la localidad de Sagamu, al suroeste del país.

Joshua, de 34 años, viajaba como pasajero en un Lexus acompañado por tres personas más, cuando el vehículo colisionó contra un camión estacionado a un costado de la carretera. De acuerdo con las autoridades del Estado de Ogun, el conductor perdió el control durante una maniobra de rebase y circulaba a exceso de velocidad.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Sina Ghami, su coach de fuerza y acondicionamiento, y Kevin “Latif/Latz” Ayodele, su entrenador personal. El boxeador fue trasladado por precaución a un hospital, desde donde se reportó fuera de peligro.