EE.UU. se aísla de la salud mundial: se oficializa salida de la OMS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 22 de enero se hizo oficial la salida de Estados Unidos como miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras cumplirse un año desde que el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva correspondiente, en enero de 2025.

Con esta decisión, el país norteamericano abandona formalmente el organismo internacional, cumpliendo una de las promesas de campaña de Trump, quien había asegurado que su gobierno “no seguiría financiando instituciones que no rinden cuentas”.

¿Qué implica la salida de Estados Unidos de la OMS?

Analistas internacionales advierten que esta decisión tiene efectos inmediatos y preocupantes:

Pérdida del 18% del presupuesto total de la OMS, ya que Estados Unidos era su principal financiador.

Un déficit estimado de 260 millones de dólares , correspondiente a cuotas pendientes de 2024 y 2025.

Riesgo para programas globales de vacunación , control de enfermedades y respuesta ante emergencias sanitarias .

Aislamiento científico de Estados Unidos, con menor acceso a información crítica sobre brotes o pandemias.

Retrasos en la coordinación internacional ante futuras crisis sanitarias o desastres naturales.

Pérdida de liderazgo global en salud pública y cooperación epidemiológica.

¿Por qué ordenó Trump esta ruptura?

Durante su primer mandato y en su reciente campaña, Trump fue crítico con el papel de la OMS, especialmente en su actuación durante la pandemia de COVID-19. Algunos de los argumentos que presentó para justificar la salida incluyen:

Supuesta mala gestión de la pandemia de COVID-19, en especial en sus fases iniciales en Wuhan, China.

Falta de reformas estructurales para modernizar la organización.

Presunta influencia política de ciertos países sobre las decisiones de la OMS.

Cuotas económicas “ desproporcionadas ” exigidas a Estados Unidos.

Acusaciones de “estafa” por supuesta mala administración interna.

Aunque la orden se firmó en enero de 2025, el reglamento de la OMS establece un periodo de un año para oficializar la salida, lo que se cumplió este 22 de enero de 2026.

La organización internacional no ha emitido aún una postura oficial sobre el retiro definitivo del que era su principal socio financiero.

