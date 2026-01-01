EE.UU. reporta salida de 2 millones de migrantes ilegales; lanza advertencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en México informó que más de 2 millones de extranjeros en situación migratoria irregular han salido del país norteamericano. Además, más de 515 mil han sido deportados y 485 mil arrestados.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), la representación diplomática reiteró su política migratoria bajo el mensaje “#NiLoIntentes”, en referencia a los riesgos de cruzar la frontera de manera ilegal.

“Más de 2 millones de extranjeros ilegales han salido de EE.UU. Más de 515,000 extranjeros ilegales han sido deportados. 485,000 extranjeros ilegales han sido arrestados”, se lee en el mensaje acompañado por la imagen de un funcionario estadounidense no identificado.