EE.UU. renueva alerta de viaje y pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje de nivel máximo (Nivel 4: No viajar) para Venezuela y pidió a sus ciudadanos que abandonen el país “inmediatamente” debido a un deterioro de la situación de seguridad y a reportes de grupos armados que buscan detener a estadounidenses o a personas que puedan apoyarlos.

La advertencia fue difundida recientemente por la Embajada de Estados Unidos, responsable de la región, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses que actualmente se encuentran en territorio venezolano.

Según la alerta, existen informes de milicias armadas conocidas como “colectivos” que han establecido controles y puntos de revisión en Venezuela, donde, presuntamente, registran vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos.

La embajada indica que, ante la reanudación de vuelos internacionales en el país, los estadounidenses deben salir de Venezuela de forma inmediata, tomar precauciones adicionales durante su desplazamiento y mantenerse alertas a su entorno, especialmente al viajar por carretera o en zonas fuera de las grandes ciudades.