EE.UU. renueva alerta de viaje y pide a sus ciudadanos salir de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje de nivel máximo (Nivel 4: No viajar) para Venezuela y pidió a sus ciudadanos que abandonen el país "inmediatamente" debido a un deterioro de la situación de seguridad y a reportes de grupos armados que buscan detener a estadounidenses o a personas que puedan apoyarlos.
La advertencia fue difundida recientemente por la Embajada de Estados Unidos, responsable de la región, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses que actualmente se encuentran en territorio venezolano.
Según la alerta, existen informes de milicias armadas conocidas como “colectivos” que han establecido controles y puntos de revisión en Venezuela, donde, presuntamente, registran vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos.
La embajada indica que, ante la reanudación de vuelos internacionales en el país, los estadounidenses deben salir de Venezuela de forma inmediata, tomar precauciones adicionales durante su desplazamiento y mantenerse alertas a su entorno, especialmente al viajar por carretera o en zonas fuera de las grandes ciudades.
Además, se recomienda a los ciudadanos mantenerse en constante comunicación con sus familiares y prepararse ante posibles situaciones de emergencia o contingencias mientras planifican su salida.
Venezuela mantiene el nivel de alerta de viaje más alto emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos —Nivel 4: No viajar—, debido a diversos riesgos severos que abarcan:
Detención indebida
Posibles actos de tortura en detención
Terrorismo
Secuestro
Aplicación arbitraria de leyes locales
Alta incidencia delictiva y disturbios civiles
Mala infraestructura sanitaria local
Estos factores se suman a un contexto regional complejo que ha mantenido vigente esta clasificación desde advertencias anteriores, originalmente emitidas desde 2019.s
Desde marzo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró todo el personal diplomático de su embajada en Caracas y suspendió sus operaciones regulares, debido al deterioro de las relaciones entre ambos países y a preocupaciones de seguridad para su personal.
La alerta y la recomendación de salida ocurren en un contexto de fuertes tensiones en el país sudamericano, marcado por recientes ofensivas, operativos ofensivos y movimientos de grupos armados que han incrementado la inseguridad interna.
