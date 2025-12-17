EE.UU. realiza ataque letal contra barco vinculado al narcotráfico en el Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 17 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas en aguas internacionales.

Según información de inteligencia, el barco transitaba por una conocida ruta de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones ilícitas de tráfico de drogas. Durante la operación, fueron eliminados cuatro individuos vinculados presuntamente al narcotráfico, sin que se reportaran bajas entre las fuerzas militares de Estados Unidos.

Este ataque se enmarca dentro de la operación OpSouthernSpear, cuyo objetivo es desarticular las redes de narcotráfico en la región. La operación se lleva a cabo en un contexto donde las organizaciones criminales intentan utilizar rutas marítimas para el transporte de drogas, afectando gravemente a la seguridad regional. La Fuerza de Tarea destacó que no hubo daños colaterales para el personal estadounidense involucrado en el operativo.