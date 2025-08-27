EE.UU. planea reducir duración de visas para estudiantes, periodistas y visitantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Estados Unidos planea reducir la duración de las visas para estudiantes internacionales, visitantes de intercambio cultural y periodistas, de acuerdo con una propuesta preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicada en el Registro Federal.

La iniciativa establece un máximo de cuatro años de estancia para quienes cuenten con visa F (estudiantes) o J (intercambio cultural), salvo que su programa académico o de intercambio dure menos. En el caso de los periodistas con visa I, la permanencia será de 240 días, prorrogables únicamente mientras dure su actividad laboral.

El documento señala que los estudiantes de posgrado ya no podrán cambiar de programa académico bajo el mismo visado y tendrán únicamente 30 días para salir del país al concluir sus estudios, en contraste con los 60 días actuales.

Los programas de enseñanza de inglés también tendrán un nuevo límite: 24 meses de estancia máxima.

En el caso de los trabajadores de medios provenientes de China, la permanencia máxima será de 90 días, con posibilidad de prórroga bajo condiciones más estrictas.

El DHS prevé que durante los próximos 10 años, tanto solicitantes como instituciones educativas y de intercambio cultural enfrenten costos adicionales estimados en un rango de 390 mil millones a 392 mil millones de dólares, dependiendo de las tasas de descuento aplicadas.

La norma propuesta entrará en un periodo de revisión pública de 30 días antes de avanzar en su proceso legislativo.

No es la primera vez que se plantea un cambio de este tipo. En 2020, al final de su primer mandato, el expresidente Donald Trump propuso una medida similar, que no llegó a entrar en vigor tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

La semana pasada, la Administración Trump también inició un proceso de revisión de más de 55 millones de personas con visas activas, con el objetivo de detectar posibles violaciones que podrían derivar en revocaciones o deportaciones.

mrh