EE.UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico contra presunta narcolancha; hay 4 muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que el pasado jueves 4 de diciembre de 2025 llevó a cabo un nuevo ataque militar en aguas internacionales del Pacífico Oriental, dirigido contra una embarcación sospechosa de transportar narcóticos. El saldo fue de cuatro personas muertas, de quienes aún no se ha revelado la nacionalidad.

El operativo forma parte de la estrategia denominada “Southern Spear”, una serie de acciones emprendidas por el ejército estadounidense para combatir el narcotráfico marítimo, bajo órdenes del presidente Donald Trump.

El objetivo: una presunta narcolancha

Según el comunicado oficial, la lancha rápida fue detectada en una ruta marítima conocida por su uso en el tráfico de drogas, y fue clasificada como una amenaza tras realizar maniobras evasivas.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, autorizó el uso de la fuerza letal, al considerar que la embarcación estaba vinculada con una Organización Terrorista Designada (DTO, por sus siglas en inglés).

“Cuatro hombres identificados como narcoterroristas murieron durante la operación”, detalló el Comando Sur, sin precisar detalles sobre su nacionalidad o destino final del buque.