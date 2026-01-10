EE.UU. lanza ataques a gran escala contra en Siria, tras muerte de soldados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estados Unidos y fuerzas aliadas lanzaron una serie de ataques “a gran escala” contra posiciones del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, como parte de una operación militar en respuesta a una ofensiva previa que dejó tres soldados estadounidenses muertos.

Los ataques fueron realizados en el marco de la operación Hawkeye, según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con CENTCOM, esta ofensiva es una represalia por el ataque del 13 de diciembre perpetrado por el Estado Islámico en la región de Palmira, Siria, donde murieron tres miembros del ejército estadounidense y fuerzas aliadas sirias.

“Los ataques de hoy tuvieron como objetivo el EI en toda Siria, como respuesta directa al ataque mortal del 13 de diciembre”, indicó el mando militar.