EE.UU. intercepta un tercer petrolero cerca de Venezuela en menos de 10 días

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las autoridades de Estados Unidos interceptaron este domingo un tercer buque petrolero en aguas del mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, como parte de una operación contra lo que Washington denomina la “flota fantasma” vinculada al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La información fue dada a conocer por medios estadounidenses, aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente el operativo. Tampoco se ha revelado el estado actual del buque ni si transportaba crudo venezolano sancionado, según declaraciones de un funcionario a la cadena CNN.

Este sería el tercer buque interceptado en menos de dos semanas por orden directa del presidente Donald Trump, y el segundo tan solo este fin de semana, en el marco del fortalecimiento de las sanciones contra la petrolera estatal venezolana PDVSA.

El sábado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó sobre la confiscación del buque Centuries, con bandera panameña, que según la Casa Blanca era una embarcación con bandera falsa, utilizada para “traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro”.