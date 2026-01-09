EE.UU. intercepta petrolero sancionado cerca del Caribe [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes, Guardia Costera de Estados Unidos abordó e incautó un buque petrolero llamado M/T Olina en aguas internacionales, al este del Caribe.

La operación fue realizada por un equipo especial de la Guardia Costera, con apoyo de la Marina y el Cuerpo de Marines de EE.UU. Señalaron que todo se hizo sin incidentes y bajo reglas internacionales.

Según informó la Guardia Costera en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el barco estaba relacionado con sanciones internacionales. Esta acción forma parte de una estrategia para detener embarcaciones que transportan petróleo de forma ilegal o desde países sancionados.