EE.UU.: estudiantes se encierran tras tiroteo en Universidad de Brown; sigue operativo policial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tiroteo fue reportado la tarde de este sábado en el campus de la Universidad de Brown, institución perteneciente a la Ivy League, ubicada en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos.
A través de una alerta de emergencia, la universidad informó sobre la presencia de un tirador activo en las inmediaciones del edificio Barus and Holley, lo que provocó la movilización inmediata de la Policía universitaria y de la Policía de Providence.
De acuerdo con información difundida por la Policía de Providence en su cuenta oficial de X, varias personas habrían recibido disparos cerca del campus; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado el número de personas lesionadas ni si hay víctimas mortales.
La Universidad de Brown emitió un llamado urgente a estudiantes, docentes y personal administrativo para permanecer resguardados, cerrar puertas, silenciar teléfonos móviles y mantenerse fuera de la vista hasta nuevo aviso, como parte de los protocolos de seguridad.
Inicialmente, la institución informó que un sospechoso había sido detenido; no obstante, una hora después rectificó el mensaje, señalando que no hay personas bajo custodia y que las autoridades continúan la búsqueda del presunto agresor o agresores.
El primer aviso se emitió alrededor de las 17:00 horas locales (22:00 GMT), lo que activó un fuerte despliegue policial y de servicios médicos de emergencia en la zona. La universidad cuenta con una población aproximada de 11 mil estudiantes en su campus principal.
Hasta el cierre de esta edición, la investigación continúa y las autoridades señalaron que se trata de una escena activa, por lo que la información podría actualizarse conforme avancen las indagatorias.
