EE.UU.: estudiantes se encierran tras tiroteo en Universidad de Brown; sigue operativo policial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tiroteo fue reportado la tarde de este sábado en el campus de la Universidad de Brown, institución perteneciente a la Ivy League, ubicada en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos.

A través de una alerta de emergencia, la universidad informó sobre la presencia de un tirador activo en las inmediaciones del edificio Barus and Holley, lo que provocó la movilización inmediata de la Policía universitaria y de la Policía de Providence.