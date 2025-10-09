EE.UU. enviará 200 soldados a Gaza para apoyar acuerdo de paz con Hamás

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un movimiento estratégico dentro del proceso de pacificación en Medio Oriente, el gobierno de Estados Unidos tendrá a 200 soldados a la Franja de Gaza para participar en labores humanitarias y de supervisión, como parte de la primera fase del acuerdo de paz alcanzado recientemente con Hamás.

De acuerdo con información del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las tropas tendrán la misión de establecer un centro de coordinación civil-militar en territorio israelí y palestino, desde donde operarán en conjunto con fuerzas de Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, países que también participan en la supervisión del cumplimiento del acuerdo.

El despliegue será encabezado por el almirante Bradley Cooper, quien estará a cargo de coordinar a las tropas estadounidenses en tareas de apoyo logístico, vigilancia del cese de hostilidades y supervisión del cumplimiento de las garantías de seguridad acordadas entre las partes.