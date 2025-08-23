EE.UU. crea medalla para reconocer a militares en frontera con México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la creación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana, una nueva distinción destinada a reconocer a los miembros del servicio desplegados en la frontera con México, en apoyo a las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el comunicado oficial, podrán recibir esta medalla quienes hayan estado asignados a una unidad participante en una operación militar designada del Departamento de Defensa, dentro del área de elegibilidad, durante al menos 30 días consecutivos o no consecutivos desde el 20 de enero de 2025 hasta una fecha aún por determinar.

“Los efectivos que han protegido la frontera sur merecen ser reconocidos por su valentía y contribuciones”, expresó Anthony Tata, subsecretario de Defensa para Personal y Preparación.

El área de elegibilidad contempla 100 millas náuticas desde la frontera con México, abarcando Texas (incluida San Antonio), Nuevo México, Arizona, California y aguas estadounidenses adyacentes hasta 24 millas náuticas.