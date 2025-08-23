EE.UU. crea medalla para reconocer a militares en frontera con México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la creación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana, una nueva distinción destinada a reconocer a los miembros del servicio desplegados en la frontera con México, en apoyo a las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el comunicado oficial, podrán recibir esta medalla quienes hayan estado asignados a una unidad participante en una operación militar designada del Departamento de Defensa, dentro del área de elegibilidad, durante al menos 30 días consecutivos o no consecutivos desde el 20 de enero de 2025 hasta una fecha aún por determinar.
“Los efectivos que han protegido la frontera sur merecen ser reconocidos por su valentía y contribuciones”, expresó Anthony Tata, subsecretario de Defensa para Personal y Preparación.
El área de elegibilidad contempla 100 millas náuticas desde la frontera con México, abarcando Texas (incluida San Antonio), Nuevo México, Arizona, California y aguas estadounidenses adyacentes hasta 24 millas náuticas.
La nueva medalla sustituirá a la Armed Forces Service Medal (AFSM), y según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, forma parte de un esfuerzo por visibilizar y valorar el papel que juegan las fuerzas armadas en el resguardo fronterizo.
La Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana está inspirada en una versión histórica creada en 1918, la Medalla de Servicio Fronterizo Mexicano, otorgada por servicios realizados en los años 1916 y 1917 durante operaciones en la frontera, principalmente en Chihuahua, Nuevo México y Texas.
La nueva medalla es de bronce, con una espada romana envainada en el anverso, acompañada de la inscripción: “Por servicio en la frontera con México”. La espada envainada simboliza la fuerza militar en territorio nacional, no en combate directo.
El reverso muestra el escudo de armas de EE.UU., rodeado por una corona que incluye rifles cruzados, sables y cañones, representando la infantería, caballería y artillería, respectivamente. El listón combina colores verde (libertad) y amarillo dorado (virtud cívica), en referencia al servicio al país.
mrh