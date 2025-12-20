EE.UU. confisca buque cerca de Venezuela tras bloqueo ordenado por Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Guardia Costera de Estados Unidos confiscó un buque frente a las costas de Venezuela, en aguas internacionales, como parte de una operación encabezada por las autoridades estadounidenses en cumplimiento de un bloqueo petrolero recientemente ordenado por el presidente Donald Trump, informó la agencia Reuters citando a tres funcionarios del gobierno de EE.UU.

Los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que la operación fue liderada por la Guardia Costera, aunque no se especificó la ubicación exacta del buque interceptado. Según Reuters, ni el Pentágono ni la Guardia Costera ofrecieron más detalles y remitieron las solicitudes de información a la Casa Blanca, que hasta el momento no ha respondido. Por parte de Venezuela, ni el Ministerio de Petróleo ni PDVSA emitieron comentarios.

Esta sería la segunda incautación de un buque en las últimas semanas en la región del Caribe, lo que coincide con el aumento de presencia militar de EE.UU. cerca del territorio venezolano.

La medida se da días después de que Trump anunciara públicamente:

“Estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”.

Desde entonces, analistas citados por Reuters reportan una caída significativa en las exportaciones de crudo venezolano. Varios buques cargados con millones de barriles permanecen anclados cerca del país sudamericano, evitando ser interceptados.

China continúa como principal comprador de crudo venezolano, absorbiendo aproximadamente el 4% de sus importaciones. Sin embargo, expertos advierten que si las sanciones se prolongan, la pérdida de cerca de un millón de barriles diarios podría presionar al alza los precios internacionales del petróleo.

Desde 2019, cuando EE.UU. impuso sanciones energéticas al gobierno de Nicolás Maduro, diversas compañías han recurrido a una red conocida como “flota fantasma” para seguir transportando petróleo venezolano pese a las restricciones.

El gobierno de Venezuela ha señalado que estas acciones buscan desestabilizar al país y tomar control de las reservas de petróleo, consideradas las más grandes dentro de la OPEP.

mrh