Mundo

EE.UU. captura a Nicolás Maduro en operativo militar, confirma Donald Trump

La acción se realizo durante la noche
EE.UU. captura a Nicolás Maduro en operativo militar, confirma Donald Trump
ESPECIAL
Mi Morelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, informó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo con éxito un operativo militar a gran escala en Venezuela, logrando la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

Te puede interesar:
Venezuela invoca defensa ante ‘ataque de EE.UU.’
EE.UU. captura a Nicolás Maduro en operativo militar, confirma Donald Trump

La información fue dada a conocer por medio de una publicación en la red social Truth Social, donde Trump escribió: “El presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con agencias de seguridad de Estados Unidos”.

Trump indicó que se realizará una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago, Florida, para ofrecer más detalles sobre el operativo.

Te puede interesar:
“Maduro estaba en una fortaleza; no logró escapar”: Trump en Fox News
EE.UU. captura a Nicolás Maduro en operativo militar, confirma Donald Trump

Este anuncio, representaría un giro inesperado en la política latinoamericana y podría generar repercusiones en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con otros países de la región, incluido México.

INFORMACIÓN EN PROCESO...

Nicolas Maduro
Venezuela
Grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com