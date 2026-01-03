EE.UU. captura a Nicolás Maduro en operativo militar, confirma Donald Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, informó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo con éxito un operativo militar a gran escala en Venezuela, logrando la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa.
La información fue dada a conocer por medio de una publicación en la red social Truth Social, donde Trump escribió: “El presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con agencias de seguridad de Estados Unidos”.
Trump indicó que se realizará una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago, Florida, para ofrecer más detalles sobre el operativo.
Este anuncio, representaría un giro inesperado en la política latinoamericana y podría generar repercusiones en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con otros países de la región, incluido México.
INFORMACIÓN EN PROCESO...