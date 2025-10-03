EE. UU. considera emitir monedas de 1 dólar con la imagen de Donald Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está evaluando la emisión de una moneda con valor de 1 dólar que llevaría el rostro del presidente Donald Trump como parte de las conmemoraciones por el 250.º aniversario de la independencia estadounidense.

Según los borradores revisados por la oficina del Tesorero —Brandon Beach—, una de las propuestas mostraría el perfil de Trump en un lado del diseño.

En el reverso aparecería una imagen suya con el puño levantado frente a una bandera estadounidense, acompañada del lema “FIGHT, FIGHT, FIGHT”.