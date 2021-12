¿Drogas en las redes sociales? Lo que encuentran los niños en Internet

Si bien la venta de drogas en la calle o incluso en las escuelas, sobre todo en zonas marginadas continúa existiendo, a la par los traficantes han extendido su mercado a las redes sociales donde el problema, aunque existe, de manera social se ha invisibilizado.

Por ejemplo, el caso de la devastadora muerte del hijo de una terapeuta de relaciones y presentadora de televisión estadounidense, Laura Berman, que supuestamente su hijo compró Xanax con fentanilo en Snapchat y murió de una sobredosis.

¿Qué deben hacer los padres?

El psicólogo John Duffy, autor de “Parenting the New Teen in the Age of Anxiety”, especializado en trabajar con adolescentes, padres, parejas y familias, recomienda crear una cultura en casa que permita abordar el tema de las drogas sin ningún inconveniente o tabú.

Dicha cultura de confianza debe comenzar mucho antes de que los jóvenes ya estén metidos en el consumo de las drogas, se debe fomentar una conversación abierta y curiosa en las que también puedan compartir sus propias experiencias en varios temas, no se trata de que tengan un policía en casa, pero sí que los padres estén al tanto de lo que ven y hacen sus hijos en las redes sociales.

El primer filtro para evitar que los niños y adolescentes se acerquen a las drogas son los padres, la manera en la que los adultos aborden estos temas y les den la confianza a los menores de edad para resolver sus dudas sobre estas sustancias.

