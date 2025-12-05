Donald Trump recibe el primer Premio FIFA de la Paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del sorteo de grupos del Mundial 2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) entregó por primera vez el Premio FIFA de la Paz, una nueva distinción anual que reconoce a quienes, según el organismo, han realizado “acciones excepcionales en favor de la paz y la unidad entre las personas en todo el mundo.”

El galardón fue otorgado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la ceremonia celebrada en Washington DC, ciudad sede del evento, y a pocos minutos de la Casa Blanca. En el acto también participaron líderes de los países anfitriones del Mundial 2026: México, Canadá y Estados Unidos.

Aunque la FIFA había mantenido reserva sobre el nombre del primer galardonado, se había especulado desde noviembre que el reconocimiento sería para el mandatario estadounidense, dada su relación cercana con Gianni Infantino, presidente del organismo.

Trump e Infantino han coincidido públicamente en varias ocasiones, incluyendo la toma de posesión presidencial del republicano y la Cumbre de Paz en Sharm el-Sheikh, realizada a principios de este año.

El propio Infantino había expresado en redes sociales, un día antes de la entrega, que Trump “definitivamente merecía” el reconocimiento, luego de que su candidatura al Premio Nobel de la Paz no prosperara frente a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

