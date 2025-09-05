Donald Trump ordena derribar aviones venezolanos que se acerquen a buques de EE.UU.

Desde la Casa Blanca, en una conferencia transmitida en vivo, Trump firmó una orden ejecutiva para que el Departamento de Guerra reemplace al actual Departamento de Defensa, endureciendo así la política exterior en su aspiración por un posible regreso a la presidencia.

“Si ellos hacen eso, usted tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Si vuelan en una posición peligrosa, sus capitanes pueden tomar la decisión sobre qué hacer”, dijo Trump al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

El mandatario afirmó que Venezuela representa dos grandes amenazas para Estados Unidos: el narcotráfico y la migración ilegal, señalando que ambas están ligadas a redes criminales que han ingresado al país.