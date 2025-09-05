Donald Trump ordena derribar aviones venezolanos que se acerquen a buques de EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia al gobierno de Venezuela, al ordenar el derribo de cualquier avión venezolano que se aproxime peligrosamente a buques militares estadounidenses en aguas internacionales del Caribe.
La amenaza se da tras un incidente aéreo reportado por el Pentágono, en el que dos aviones F-16 venezolanos sobrevolaron de forma cercana el buque destructor lanzamisiles USS Jason Dunham, apenas dos días después de que fuerzas estadounidenses destruyeran un barco vinculado al narcotráfico, presuntamente operado por el grupo criminal Tren de Aragua. El ataque dejó un saldo de 11 personas muertas.
Desde la Casa Blanca, en una conferencia transmitida en vivo, Trump firmó una orden ejecutiva para que el Departamento de Guerra reemplace al actual Departamento de Defensa, endureciendo así la política exterior en su aspiración por un posible regreso a la presidencia.
“Si ellos hacen eso, usted tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Si vuelan en una posición peligrosa, sus capitanes pueden tomar la decisión sobre qué hacer”, dijo Trump al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.
El mandatario afirmó que Venezuela representa dos grandes amenazas para Estados Unidos: el narcotráfico y la migración ilegal, señalando que ambas están ligadas a redes criminales que han ingresado al país.
El gobierno estadounidense acusó a Venezuela de orquestar una incursión aérea deliberada en respuesta a la destrucción del barco narcotraficante. La presencia de aviones militares cerca del buque estadounidense fue interpretada como una provocación directa del régimen de Nicolás Maduro.
En respuesta, Trump ordenó a las fuerzas armadas actuar con libertad total para derribar cualquier aeronave venezolana sospechosa, con el argumento de que podrían estar interfiriendo en operaciones antidrogas o representar un riesgo inminente.
Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha emitido una respuesta oficial, aunque medios estatales aseguran que las maniobras aéreas fueron parte de ejercicios de rutina.
