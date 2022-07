Difunden video de hombre que robó avión para estrellarse en una isla

En aquel momento sólo se difundieron audios de Russell con el control de tráfico aéreo ya cuando iba en el aire, sin embargo, ahora los visuales muestran el recorrido completo que hizo el joven antes de robar el avión de Alaska Airlines.

En las imágenes se observa a Richard Russell vistiendo una camiseta negra con la frase impresa en la espalda "The Sky’s No Limit", lo cual se traduce como "el cielo no tiene límite".

La cronología inicia a las 2:36 de la tarde, cuando marca el ingreso a su jornada laboral, pasa su mochila por los escáneres y entra a su área de trabajo para iniciar labores.

Más de cinco horas después, sale a la pista en el área de carga del aeropuerto y utiliza un vehículo remolcador para empujar el avión a una de las pistas.

El video muestra cuando el control de tráfico aéreo se da cuenta de que algo extraño sucede y trata de comunicarse con el tripulante del avión, sin embargo, no recibe respuesta y luego aparecen trabajadores que hasta ese momento desconocen lo que tenía entre manos el joven.

Luego, Russell abre la puerta de la cabina, entra a la aeronave y cierra la puerta para despegar el avión. Sin embargo, antes expresa por radio la frase "Va a ser una locura".

Ya en el aire, el joven realiza algunas acrobacias sobre el aeropuerto, sin hacer caso a las indicaciones de autoridades portuarias para que aterrizara.