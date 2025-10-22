Diddy sufre intento de ataque con cuchillo en prisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El productor musical y magnate estadounidense Sean "Diddy" Combs despertó en su celda con un cuchillo en el cuello mientras dormía en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, según reveló el sitio TMZ.

La información fue confirmada por Charlucci Finney, amigo cercano del rapero, quien declaró al Daily Mail que el ataque ocurrió durante una noche dentro del penal, lo que dejó a Diddy a segundos de sufrir una herida grave o incluso de morir. “Despertó con el arma blanca en el cuello”, aseguró Finney.

Aunque se desconoce si fueron los guardias quienes intervinieron o si Diddy logró enfrentarse al agresor, el abogado del artista, Brian Steel, explicó en una audiencia que fue un custodio quien evitó que el reo consumara el ataque.

El intento de agresión, confirmó TMZ citando fuentes internas, pudo haber sido un acto de intimidación, ya que el MDC Brooklyn es conocido por su ambiente violento y por representar un riesgo para cualquier persona sentenciada por delitos sexuales.

Diddy fue sentenciado a 50 meses de prisión federal tras ser declarado culpable de violar la Ley Mann, una legislación que prohíbe el transporte de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, fue absuelto de los cargos más graves, como tráfico sexual y crimen organizado.