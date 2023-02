Diagnostican a menor de 7 años con cáncer de mama

Chile (MiMorelia.com).- Una menor de siete años fue detectada con cáncer de mama y ha sorprendido a los especialistas y médicos de Chile, pues no se tiene registro de algo similar en ese país.

Todo comenzó cuando la madre de la menor, hace dos años, detectó algo raro en esa zona del cuerpo de la menor cuando le ponía crema después de bañarse, por lo que la llevó al doctor.

Un médico revisó a Maura, nombre de la niña, y señaló que ese pequeño bulto no era normal por lo que después fue llevada con el oncólogo y fue revisada por especialistas, quien recomendó a la familia, realizar la extirpación total de la mama para evitar que se propagara por el resto del cuerpo.

La pequeña ya fue operada y le extirparon el tumor cancerígeno, sin embargo su madre señala que la pequeña Maura no comprende la magnitud de la situación.

"Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo (...) Lo único que me ha mencionado ella es cuando la llevo al oncólogo, dice que no quiere ser calva, pero más allá de eso, ella no entiende que no tenga su mama", señaló la madre de la menor.

Sin embargo la situación no termina ahí y es que se teme que Maura pueda desarrollar alguna metástasis por lo que su mamá busca erradicar por completo la presencia de cáncer.

Sin embargo, por la edad y tamaño de la niña se duda de que Maura pueda recibir tratamiento de radiación y analizan la posibilidad de que sea atendida en España.