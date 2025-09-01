Devastador terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos y miles de heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sismo de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán, provocando la muerte de al menos 800 personas y dejando más de 2,500 heridas, según informaron autoridades locales.

El epicentro del terremoto se ubicó en la región montañosa entre las provincias de Nangarhar y Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, a una profundidad de solo 8 kilómetros, lo que intensificó los daños en las comunidades afectadas.

La sacudida provocó el colapso de cientos de viviendas, el bloqueo de caminos y la caída de servicios básicos. De acuerdo con medios internacionales, varias aldeas quedaron prácticamente arrasadas y los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para atender a los heridos y recuperar cuerpos.