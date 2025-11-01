Detienen a presunta cómplice del robo millonario en el museo del Louvre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de 38 años fue imputada este sábado por su presunta complicidad en el robo de joyas ocurrido el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre, en París. El valor estimado del botín asciende a 88 millones de euros, según información de fuentes judiciales.

La detenida, residente del municipio de La Courneuve, al este de la capital francesa, fue acusada formalmente por complicidad en robo en banda organizada y asociación de malhechores. Ahora comparece ante un juez que determinará si enfrenta prisión preventiva, como lo solicitó la Fiscalía de París.

“Está hundida, niega los hechos que le imputan y no entiende nada”, declaró su abogado, Adrien Sorrentino, a medios locales.

El robo fue ejecutado por cuatro personas la mañana del 19 de octubre. Dos de ellos escalaron hasta un balcón de la galería Apolo del museo utilizando una grúa. Una vez dentro, rompieron vitrinas con sierras radiales para sustraer joyas pertenecientes al tesoro real francés. Después escaparon en motocicletas junto con otros dos cómplices que los esperaban afuera.

Hasta el momento, cinco personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos. Una de ellas fue liberada sin cargos, mientras que los demás continúan bajo investigación.

Las autoridades francesas han logrado avances en el caso gracias a análisis de ADN encontrados en la escena del crimen y en objetos utilizados durante el robo. Uno de los primeros detenidos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo a Argelia, su país de origen. Otro fue capturado cerca de su domicilio en Aubervilliers, en las afueras de París.

Pese a los avances, las joyas aún no han sido localizadas, y las autoridades mantienen abierta la búsqueda del cuarto integrante del comando que ejecutó directamente el robo.

La Fiscalía de París ha anunciado que continuará proporcionando información conforme avancen las diligencias judiciales.

