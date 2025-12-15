Detienen a Nick Reiner por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cineasta Rob Reiner y su esposa, Michel, fueron hallados sin vida en su residencia en Brentwood, uno de los vecindarios más exclusivos de Los Ángeles, Estados Unidos. La pareja presentaba múltiples heridas causadas por arma blanca.
El hallazgo, ocurrido el pasado 14 de diciembre, generó una fuerte conmoción y una rápida movilización de autoridades locales. De acuerdo con los primeros reportes forenses, las lesiones que presentaban habrían sido la causa directa del fallecimiento.
En el desarrollo inicial del caso, el hijo de la pareja, Nick Reiner, fue identificado como el principal sospechoso del doble homicidio. Diversos medios estadounidenses, como la revista People, citaron fuentes cercanas a la familia que señalaron al hombre de 32 años como el presunto responsable.
Nick, quien ha enfrentado en el pasado problemas de adicción y periodos en situación de calle, se encuentra bajo custodia de las autoridades. Según reportó CBS News, registros del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles indican que fue arrestado por su presunta participación en el crimen.
El mismo medio detalló que se le impuso una fianza de 4 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 76 millones de pesos mexicanos, cantidad que lo mantiene bajo detención preventiva.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer mayor información sobre el avance de las investigaciones ni sobre la situación legal definitiva de Nick Reiner.
