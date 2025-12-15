Detienen a Nick Reiner por el asesinato de sus padres en Los Ángeles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cineasta Rob Reiner y su esposa, Michel, fueron hallados sin vida en su residencia en Brentwood, uno de los vecindarios más exclusivos de Los Ángeles, Estados Unidos. La pareja presentaba múltiples heridas causadas por arma blanca.

El hallazgo, ocurrido el pasado 14 de diciembre, generó una fuerte conmoción y una rápida movilización de autoridades locales. De acuerdo con los primeros reportes forenses, las lesiones que presentaban habrían sido la causa directa del fallecimiento.

En el desarrollo inicial del caso, el hijo de la pareja, Nick Reiner, fue identificado como el principal sospechoso del doble homicidio. Diversos medios estadounidenses, como la revista People, citaron fuentes cercanas a la familia que señalaron al hombre de 32 años como el presunto responsable.