Detenciones, violencia y crisis: EE.UU. reitera alerta de viaje para Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en Caracas emitió una nueva alerta de seguridad para sus ciudadanos en Venezuela, reiterando la recomendación de no viajar al país sudamericano y solicitando a quienes ya se encuentran ahí que consideren abandonarlo lo antes posible.

Desde marzo de 2019, la embajada estadounidense en Venezuela dejó de operar, y todos los servicios consulares, tanto de emergencia como rutinarios, permanecen suspendidos. La alerta actual ratifica el Nivel 4: No Viajar, el más alto del sistema de advertencias del Departamento de Estado.