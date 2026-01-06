Detenciones, violencia y crisis: EE.UU. reitera alerta de viaje para Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en Caracas emitió una nueva alerta de seguridad para sus ciudadanos en Venezuela, reiterando la recomendación de no viajar al país sudamericano y solicitando a quienes ya se encuentran ahí que consideren abandonarlo lo antes posible.
Desde marzo de 2019, la embajada estadounidense en Venezuela dejó de operar, y todos los servicios consulares, tanto de emergencia como rutinarios, permanecen suspendidos. La alerta actual ratifica el Nivel 4: No Viajar, el más alto del sistema de advertencias del Departamento de Estado.
Las autoridades estadounidenses advierten sobre una combinación de riesgos severos para sus ciudadanos, que incluyen:
Detención arbitraria
Tortura durante la detención
Terrorismo y secuestro
Aplicación arbitraria de leyes locales
Disturbios civiles y delincuencia
Infraestructura de salud deficiente
También se reportan cortes intermitentes de electricidad y servicios públicos en todo el país.
Aunque algunas aerolíneas comerciales han reanudado operaciones desde Venezuela, los boletos son limitados y están sujetos a alta demanda. Se recomienda verificar la disponibilidad y condiciones con las aerolíneas antes de intentar salir del país.
Salir del país lo antes posible.
Establecer métodos alternos de comunicación con familiares fuera de Venezuela.
Inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP): step.state.gov
Consultar actualizaciones en la página de la Embajada de EE.UU.: ve.usembassy.gov
SHA