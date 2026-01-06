Mundo

Detenciones, violencia y crisis: EE.UU. reitera alerta de viaje para Venezuela

Señalan que, pese al regreso parcial de vuelos, la situación en Venezuela sigue siendo inestable
Detenciones, violencia y crisis: EE.UU. reitera alerta de viaje para Venezuela
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en Caracas emitió una nueva alerta de seguridad para sus ciudadanos en Venezuela, reiterando la recomendación de no viajar al país sudamericano y solicitando a quienes ya se encuentran ahí que consideren abandonarlo lo antes posible.

Desde marzo de 2019, la embajada estadounidense en Venezuela dejó de operar, y todos los servicios consulares, tanto de emergencia como rutinarios, permanecen suspendidos. La alerta actual ratifica el Nivel 4: No Viajar, el más alto del sistema de advertencias del Departamento de Estado.

¿Por qué esta alerta?

Las autoridades estadounidenses advierten sobre una combinación de riesgos severos para sus ciudadanos, que incluyen:

  • Detención arbitraria

  • Tortura durante la detención

  • Terrorismo y secuestro

  • Aplicación arbitraria de leyes locales

  • Disturbios civiles y delincuencia

  • Infraestructura de salud deficiente

También se reportan cortes intermitentes de electricidad y servicios públicos en todo el país.

¿Hay vuelos disponibles?

Aunque algunas aerolíneas comerciales han reanudado operaciones desde Venezuela, los boletos son limitados y están sujetos a alta demanda. Se recomienda verificar la disponibilidad y condiciones con las aerolíneas antes de intentar salir del país.

Recomendaciones clave para ciudadanos estadounidenses:

  • Salir del país lo antes posible.

  • Establecer métodos alternos de comunicación con familiares fuera de Venezuela.

  • Inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP): step.state.gov

  • Consultar actualizaciones en la página de la Embajada de EE.UU.: ve.usembassy.gov

SHA

Seguridad
Venezuela
Alerta de viaje
EE.UU.

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com