Desmayo en la Casa Blanca interrumpe anuncio de Trump [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras se anunciaba en el Despacho Oval la baja de precio en medicamentos contra la obesidad, inesperadamente se desmayo un ejecutivo, lo que forzó una breve interrupción del evento presidido por Donald Trump.

La escena se tornó tensa cuando Gordon Findlay, de la farmacéutica Novo Nordisk, colapsó mientras el director ejecutivo de Eli Lilly, Dave Ricks, pronunciaba su discurso. No obstante, un vocero de Eli Lilly afirmó que el hombre afectado era uno de sus representantes, quien “se sintió abrumado por los acontecimientos del día”.