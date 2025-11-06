Desmayo en la Casa Blanca interrumpe anuncio de Trump [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras se anunciaba en el Despacho Oval la baja de precio en medicamentos contra la obesidad, inesperadamente se desmayo un ejecutivo, lo que forzó una breve interrupción del evento presidido por Donald Trump.
La escena se tornó tensa cuando Gordon Findlay, de la farmacéutica Novo Nordisk, colapsó mientras el director ejecutivo de Eli Lilly, Dave Ricks, pronunciaba su discurso. No obstante, un vocero de Eli Lilly afirmó que el hombre afectado era uno de sus representantes, quien “se sintió abrumado por los acontecimientos del día”.
El evento fue interrumpido de inmediato. El Dr. Mehmet Oz, actual director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, se encontraba presente y ofreció primeros auxilios al ejecutivo. “Está recibiendo la mejor atención médica”, informó el portavoz de la farmacéutica.
El motivo del acto era el anuncio de una reducción significativa en los precios de tratamientos como Ozempic, Wegovy y Zepbound, productos de la nueva generación de medicamentos basados en agonistas del receptor GLP-1, reconocidos por su efectividad para reducir entre el 15% y 22% del peso corporal.
RPO