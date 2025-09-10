Desde el Vaticano, el Papa pide rezar por niños de Gaza, Ucrania y Tierra Santa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la audiencia general de este miércoles, el papa León XIV hizo un llamado conmovedor a “dar voz a los sufrimientos de la humanidad”, recordando especialmente a los niños afectados por conflictos armados en distintas partes del mundo.

Frente a miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el pontífice —de nacionalidad estadounidense y peruana— pidió incluir en las oraciones a los niños de Ucrania, Gaza y otras regiones golpeadas por la guerra, y destacó la importancia de transformar el dolor en esperanza.

“Recordad en vuestras oraciones y en vuestros proyectos humanitarios también a los niños de Ucrania, Gaza y otras regiones del mundo afectados por la guerra”, expresó al dirigirse a los fieles de lengua polaca.

El Papa aprovechó para conmemorar el Día Nacional de los Niños Polacos Víctimas de la Guerra, destacando su sufrimiento y la contribución a la reconstrucción de Polonia tras la Segunda Guerra Mundial.