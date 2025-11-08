Descubren tiburón fósil en Chile y lo nombran en honor a Pochita de Chainsaw Man

Tras examinar los materiales, el equipo científico logró identificar 241 microfósiles dentales pertenecientes a 19 especies distintas de peces cartilaginosos, como tiburones y rayas, lo que evidencia la extraordinaria biodiversidad marina que existía en esa región hace aproximadamente 7 millones de años.

Entre los hallazgos más destacados se encuentran nueve diminutos dientes fósiles, que no coincidían con ningún registro previo. Su forma serrada y su estructura única permitieron definir una nueva especie de tiburón sierra, nunca antes documentada. Fue entonces cuando el equipo decidió bautizarla como Pochitaserra patriciacanalae.

“Queríamos crear un nombre científico memorable que además conectara la ciencia con la cultura actual”, explicó el investigador Martín Chávez, director científico del estudio y parte del equipo de CHAIN Atacama.

El nombre combina dos homenajes: el primero, a la dra. Patricia Canales, reconocida por sus aportes a la paleontología del Cuaternario y su trabajo con fósiles marinos en la región; y el segundo, a Pochita, un demonio con apariencia de perro y una motosierra incrustada en la cabeza, personaje principal del manga Chainsaw Man.