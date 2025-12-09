¡Desconectados! Australia prohíbe redes a menores de 16

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una jugada histórica que podría cambiar el juego global del internet, Australia se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Con esta decisión, plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch y Threads deberán eliminar todas las cuentas de menores de edad registradas en su sistema.

La noticia se conoció esta semana tras una actualización en la normativa digital australiana que busca proteger a los menores del impacto negativo de estas plataformas. Y no es solo un bloqueo superficial: las empresas están obligadas a borrar las cuentas de los usuarios menores de 16 años, bajo amenaza de enfrentar multas que ascienden a los 49.5 millones de dólares australianos.

Hasta el momento, todas las redes mencionadas —excepto X— han confirmado que cumplirán la prohibición. Esta respuesta anticipa una reorganización de sus políticas globales, mientras otros países como Dinamarca y Noruega ya analizan implementar restricciones similares.

Con esta medida, Australia se coloca a la cabeza de una nueva ola de regulación digital centrada en la infancia y adolescencia. Aunque la noticia ha sido celebrada por algunos sectores preocupados por la salud mental juvenil, también ha desatado críticas sobre el alcance del control estatal y el impacto en la libertad digital.

¿Crees que México debería seguir el ejemplo de Australia y restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años?