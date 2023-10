Departamento de Estados Unidos enviará a coordinador de ayuda humanitaria a La Franja en Gaza

United States of America, Department of State U.S. Embassy & Consulates in Türkiyev

Washington, Estados Unidos (MiMorelia.com).- El Departamento de Estados Unidos nombró a David Satterfield como un enviado especial de Asuntos Humanitarios de Medio Oriente que llevará la encomienda de coordinar la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Satterfield originario de Maryland ha ocupado el cargo de Embajador de Estados Unidos en Turquía y es por este motivo que el secretario de Estado Antony Blinken lo puso a cargo de este mandato. El mandatario llegará a la región el lunes para comenzar de inmediato su labor, en momentos en que continúan las negociaciones para permitir el paso de ayuda humanitaria a Gaza a través del paso de Rafah, bajo control de Egipto. "La asistencia humanitaria que se necesita con urgencia para el pueblo palestino, particularmente en Gaza", expresó Blinken en coordinación con la ONU, Egipto, Jordania e Israel.