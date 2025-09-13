¿Democracia digital? Nepal elige líder tras protesta liderada por Gen Z

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una historia viral ha captado la atención de millones alrededor del mundo: jóvenes nepalíes habrían derrocado a su gobierno y elegido a una primera ministra interina a través de un servidor de Discord.
El hecho ocurrió después de que el gobierno de Nepal prohibiera 26 redes sociales, incluidas Facebook, Instagram y WhatsApp. La censura digital provocó intensas protestas que habrían dejado más de 50 muertos y culminado con la renuncia del primer ministro.
Sin confianza en líderes tradicionales, más de 145,000 jóvenes se habrían organizado en un servidor llamado “Juventud Contra la Corrupción”, donde debatieron, entrevistaron candidatos y votaron. La elegida fue Sushila Karki, una exjueza suprema de 73 años reconocida por su lucha contra la corrupción.
De acuerdo con los reportes virales, solo 7,713 usuarios votaron antes de que Karki alcanzara el 50% requerido. Los moderadores cerraron la elección y se habría aceptado la decisión.
Durante los días previos, las descargas de VPN aumentaron en un 6,000%, y los jóvenes utilizaron apps descentralizadas como Bitchat, basada en Bluetooth, para evitar la censura y posibles apagones de internet.
La supuesta primera ministra ya habría disuelto el parlamento y convocado elecciones para marzo de 2026.
BCT