¿Democracia digital? Nepal elige líder tras protesta liderada por Gen Z

Sin confianza en líderes tradicionales, más de 145,000 jóvenes se habrían organizado en un servidor llamado “Juventud Contra la Corrupción”, donde debatieron, entrevistaron candidatos y votaron. La elegida fue Sushila Karki, una exjueza suprema de 73 años reconocida por su lucha contra la corrupción.

De acuerdo con los reportes virales, solo 7,713 usuarios votaron antes de que Karki alcanzara el 50% requerido. Los moderadores cerraron la elección y se habría aceptado la decisión.