Delegados se retiran en la ONU durante discurso de Netanyahu transmitido a Gaza

Nueva York, Estados Unidos (MiMorelia.com).- Durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue recibido con una fuerte señal de rechazo diplomático: decenas de delegados abandonaron el recinto cuando el mandatario subió al podio para dar su discurso.

El hecho ocurrió este viernes en la sede de la ONU, en Nueva York, en el contexto del prolongado conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás, que ha dejado miles de víctimas y una crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

La intervención de Netanyahu fue transmitida en vivo desde la sede de la ONU no sólo para el mundo, sino también directamente hacia Gaza.

De acuerdo con la oficina del primer ministro, su mensaje fue difundido a través de altavoces instalados del lado israelí de la frontera y también enviado a teléfonos celulares dentro del territorio palestino.

Esta decisión, inusual en foros diplomáticos, buscaba hacer llegar el discurso tanto a los ciudadanos como a los combatientes y a los responsables de los rehenes que aún permanecen en poder de Hamás desde el 7 de octubre de 2023.